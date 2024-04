Israël : Itamar Ben-Gvir légèrement blessé dans un accident de voiture

La voiture du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir s'est retournée alors qu'il était impliqué dans un accident de voiture en quittant la scène d'une attaque terroriste au couteau dans la ville centrale de Ramlé, selon la police.

La police indique que deux véhicules ont été impliqués dans la collision et que trois personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir été légèrement blessées.

Le bureau de M. Ben Gvir indique que le ministre est en bonne condition et conscient, mais qu'il a été transporté au centre médical Shamir, situé à proximité, pour un traitement plus approfondi. Des photos de la scène montrent son véhicule retourné, tandis qu'une autre voiture a été écrasée à l'avant.

Une vidéo prise par la dashcam d'un véhicule sur les lieux de l'accident montre que son véhicule officiel a grillé un feu rouge. La vidéo montre la berline noire arrivant au carrefour et ralentissant presque jusqu'à l'arrêt complet au feu rouge. Elle s'engage ensuite dans le carrefour. Un premier véhicule parvient à s'arrêter à temps pour éviter de la percuter, mais un second véhicule fonce sur le véhicule du ministre et le renverse. L'un des véhicules de sécurité qui accompagnait Ben Gvir l'a également suivi dans le carrefour à feu rouge, mais n'a pas été touché. Son bureau indique que sa fille et son chauffeur se trouvaient également dans le véhicule avec lui au moment des faits et qu'ils ont tous les trois été légèrement blessés.

Le commissaire de police Yaakov Shabtai a déclaré que l'accident ferait l'objet d'une enquête approfondie et a noté que la zone était équipée de caméras. "Tout sera examiné et passé au crible ; nous avons des caméras et des images. Nous enquêterons et les conclusions seront rendues publiques", a déclaré M. Shabtai. Itamar Ben-Gvir a été critiqué par le passé pour diverses infractions au code de la route, notamment pour s'être filmé en train de conduire sans ceinture de sécurité. En août dernier, M. Ben-Gvir a été impliqué dans une collision frontale avec une voiture à Jérusalem, après que l'un des conducteurs a prétendument brûlé un feu rouge. L'accident n'avait pas fait de blessés, mais les véhicules impliqués ont été endommagés.