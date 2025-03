Israël Katz à Tel Nof : "Le Hamas doit comprendre que les règles du jeu ont changé"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est rendu mardi à la base aérienne de Tel Nof après les frappes de Tsahal contre le Hamas à Gaza dans le cadre de la relance de l'opération "Force & Glaive". Lors de sa visite à l'escadron 133, Katz a félicité l'armée de l'air et Tsahal pour "l'opération d'élimination sans précédent menée cette nuit à Gaza, exécutée conformément à la décision que le Premier ministre et moi-même avons prise avec l'accord de tous les responsables de la sécurité."

"Les portes de l'enfer s'ouvriront"

"Le Hamas doit comprendre que les règles du jeu ont changé. S'il ne libère pas immédiatement tous les otages, les portes de l'enfer s'ouvriront et il se retrouvera face à toute la puissance de Tsahal - dans les airs, en mer et sur terre - jusqu'à son élimination complète", a averti le ministre de la Défense. Katz a conclu son message par un engagement ferme : "Nous ne cesserons pas de combattre jusqu'au retour de tous les otages chez eux et à l'élimination de toute menace pesant sur les habitants du sud d'Israël." Cette visite et ces déclarations interviennent dans un contexte de reprise des opérations militaires israéliennes à Gaza, après plusieurs semaines de cessez-le-feu fragile. L'offensive a notamment permis d'éliminer plusieurs hauts responsables du Hamas.