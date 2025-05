Israel Katz annonce la suspension de Yair Golan du service de réserve et son bannissement des bases militaires

Le ministre de la Défense Yisrael Katz a ordonné ce vendredi à l’armée israélienne de ne plus faire appel à Yair Golan pour le service de réserve et de lui interdire l’accès aux bases militaires. En cause : les propos tenus par ce dernier, ancien général et président du parti Les démocrates, qui a accusé l'Etat de commettre des actes barbares à l’encontre de civils palestiniens.

Dans une déclaration officielle, Katz a justifié sa décision : "À la lumière du comportement de Yair Golan, qui a lancé une accusation infondée et grave contre les soldats de Tsahal, affirmant qu’ils "tuent des bébés palestiniens comme passe-temps", j’ai décidé d’interdire à l’armée de le rappeler pour le service de réserve, de lui retirer le droit de porter l’uniforme et de pénétrer dans les bases militaires."

Le ministre a ainsi dénoncé une atteinte directe à l’image de l’armée : "De tels propos nourrissent les campagnes de délégitimation contre Israël, servent ses ennemis et peuvent aboutir à des poursuites judiciaires contre nos soldats devant des tribunaux internationaux. En tant que ministre de la Défense, je ne peux tolérer cela."

Katz a également annoncé son soutien à une proposition de loi en cours d’examen à la Knesset, qui permettrait au ministre de la Défense de révoquer les grades d’officiers de réserve en cas de déclarations jugées nuisibles à l’image de Tsahal. "Il n’y a pas de place pour des gens comme Golan dans la vie publique. J’appelle tous les responsables politiques, de droite comme de gauche, à le condamner sans réserve", a réitéré le ministre.

C'est en début de semaine que Yair Golan a déclenché une vive polémique en affirmant : "Un État sain ne fait pas la guerre aux civils et ne tue pas de bébés comme un passe-temps." Face à l’indignation suscitée, l’ancien général a tenté de justifier ses propos, affirmant qu'ils ne visaient pas Tsahal, mais le gouvernement : "Cette guerre est l’aboutissement des fantasmes de Ben Gvir et Smotrich. Si nous leur permettons de continuer, Israël deviendra un État fracturé." Il a aussi insisté sur la nécessité de rester fidèles aux valeurs démocratiques et morales d’Israël : "Tsahal est une armée héroïque et morale. Le peuple est droit. Ce sont les dirigeants qui sont corrompus."

Par le passé, Yair Golan a été chef d'état-major adjoint. Le 7 octobre, il a sauvé plusieurs Israéliens en se rendant, de sa propre initiative, sur les lieux des attaques avec son véhicule. Un fait qu'a rappelé Yair Golan dans sa réaction sur X à la décision de Katz : "Ministre de la Désertion, la dernière fois que j’ai porté l’uniforme de Tsahal, c’était le 7 octobre, lorsque je suis allé dans le sud pour sauver des civils suite au terrible échec sécuritaire de votre gouvernement. Je vous promets de continuer à tout faire pour Israël et sa sécurité, et je suis sûr que vous continuerez à flatter Netanyahou et sa machine à poison."