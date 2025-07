Israël Katz décrète la tolérance zéro face aux violences d'habitants des implantations contre Tsahal

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a organisé lundi soir une réunion d'urgence suite aux récents actes de violence perpétrés par des habitants des implantations de Judée-Samarie contre des soldats de Tsahal et les forces de sécurité. Ces incidents incluent des attaques à la pierre contre des patrouilles militaires, l'incendie d'installations de sécurité et des agressions physiques ayant causé des blessures parmi les soldats.

Une réponse ferme du gouvernement

"Nous ne permettrons pas et ne tolérerons en aucun cas de tels phénomènes graves", a déclaré Katz lors de cette réunion extraordinaire. Le ministre a annoncé la création d'un organisme conjoint dirigé par la police et impliquant Tsahal et le Shin Bet pour coordonner la lutte contre ces violences.

La réunion a rassemblé les plus hauts responsables sécuritaires du pays, notamment le chef du commandement central, le général Avi Blot, le chef des opérations militaires, ainsi que des représentants du service de sécurité intérieure et du ministère de la Justice.

Les participants à la réunion ont néanmoins souligné que la grande majorité des habitants des implantations ne participent pas à ces actes de violence, précisant qu'il s'agit d'une minorité extrémiste et violente qui s'engage délibérément dans des activités agressives, y compris contre les forces de sécurité et leurs propres voisins.

Un plan d'action en deux volets

Katz a souligné que ceux qui recourent à la violence contre les soldats de Tsahal et les forces de sécurité doivent être traités avec la plus grande sévérité. Il a insisté sur la nécessité d'un "contrôle policier significatif" comme c'est le cas partout ailleurs.

Le ministre a également ordonné l'allocation de dizaines de millions de shekels pour des activités sociales et communautaires destinées aux jeunes des collines, sous la direction d'un coordinateur spécial nouvellement nommé, le colonel (retraité) Avihai Tanami. Ces programmes visent à intégrer ces jeunes dans des cadres éducatifs et normatifs qui les éloigneraient des activités illégales.

Critiques du système judiciaire

Les participants ont formulé de sévères critiques envers le système judiciaire, l'accusant de traiter avec indulgence ces fauteurs de troubles malgré les nombreuses preuves présentées devant les tribunaux. Il a été convenu de s'adresser immédiatement au ministère de la Justice sur cette question.

L'accent principal sera mis sur l'application de la loi par la police dans les activités de prévention, d'enquête et de poursuites judiciaires contre ceux pour lesquels des preuves suffisantes seront trouvées.

Un suivi rapproché

Katz a conclu en annonçant qu'il tiendrait une nouvelle réunion dans trois semaines pour recevoir un rapport sur les progrès de la gestion de cette crise. Cette approche témoigne de la volonté gouvernementale de traiter rapidement et efficacement un phénomène qui menace l'autorité de l'État et la discipline militaire.