Israel Katz demande à toutes les ambassades israéliennes dans le monde de renforcer leur sécurité

Compte tenu des informations faisant état de la possibilité que la Cour pénale internationale émette des mandats d'arrêt à l'encontre de hauts responsables israéliens, au niveau politique et au sein de Tsahal, le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a demandé ce dimanche à toutes les ambassades de l'État d'Israël dans le monde de se préparer à une "grave vague antisémite antijuive et anti-israélienne dans le monde" en renforçant la sécurité.

En raison de la gravité de la menace qui pèse sur les communautés juives à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a demandé que les organisations juives à l'étranger soient également impliquées dans la nécessité de se préparer à d'éventuelles procédures comprenant la coordination d'une sécurité accrue autour des institutions juives. Il s'est adressé au ministre Amichai Chikli, qui est en charge de la lutte contre l'antisémitisme, pour qu'il agisse également sur la question. "Nous attendons du tribunal (CPI) qu'il s'abstienne de délivrer des mandats d'arrêt contre de hauts responsables politiques et sécuritaires israéliens. Il n'y a rien de plus étrange que d'essayer d'empêcher Israël de se défendre contre un ennemi meurtrier qui appelle ouvertement à la destruction de l'État d'Israël. Si les ordres sont émis, ils nuiront aux commandants et aux soldats de Tsahal et donneront un coup de pouce à l'organisation terroriste Hamas et à l'axe islamique radical dirigé par l'Iran contre lesquels nous nous battons", a déclaré le ministre Israel Katz. "Israël se bat contre une organisation terroriste meurtrière qui l'a attaqué et a commis certains des pires crimes de l'histoire contre des civils qui sont restés chez eux et des jeunes qui ont passé du temps au festival, y compris des crimes sexuels graves de viol, et de meurtre à l'encontre de femmes et de filles." "Israël agit dans le respect de toutes les lois de la guerre, avec l'aide d'un système juridique fort et indépendant, et facilite l'aide humanitaire à la population de Gaza en coopération avec la communauté internationale, même si le Hamas utilise la population comme bouclier humain, en l'attaquant et en rendant difficile l'acheminement de l'aide. Nous ne baisserons pas la tête, nous ne nous laisserons pas décourager et nous continuerons à nous battre jusqu'à la libération de tous les otages, la défaite de l'organisation terroriste Hamas, et le retour de nos résidents du sud et du nord dans leurs foyers, dans la paix et la sécurité", a-t-il conclu.