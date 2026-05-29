Israel Katz dévoile les projets récompensés pour leur contribution à la guerre contre l’Iran

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a dévoilé les lauréats du Prix de la Défense d’Israël 2026, mettant à l’honneur plusieurs projets technologiques et opérationnels qui ont joué un rôle déterminant dans la guerre menée sur plusieurs fronts, notamment contre l’Iran.

Parmi les projets récompensés figure un système d’armes développé en Israël dont les détails demeurent classifiés. Selon le ministère de la Défense, ce dispositif a joué un « rôle central » dans les opérations contre l’Iran et obtenu des « résultats exceptionnels » ayant eu un impact stratégique majeur. La distinction est attribuée conjointement à l’armée de l’air israélienne, au ministère de la Défense et à Rafael Advanced Defense Systems.

D’autres programmes figurent également au palmarès, notamment un système opérationnel du Mossad, le déploiement des satellites de renseignement Ofek-13 et Ofek-19, ainsi que des développements technologiques menés par les unités 81 et 8200 du renseignement militaire.

Les systèmes de guerre électronique ayant permis de préserver la supériorité aérienne israélienne figurent également parmi les lauréats. Selon le ministère, ces capacités ont contribué à empêcher l’interception d’appareils pilotés israéliens au cours des opérations menées ces derniers mois.

Une cérémonie officielle se tiendra prochainement à la résidence présidentielle en présence du président Isaac Herzog, du chef d’état-major Eyal Zamir et d’Israel Katz.

« L’année écoulée a démontré au monde entier l’immense puissance de l’État d’Israël, de son appareil de défense et de ses industries militaires », a déclaré le ministre. Selon lui, les capacités développées par Israël ont permis d’obtenir une supériorité opérationnelle, technologique et de renseignement sans précédent face à ses ennemis en Iran, au Liban, à Gaza et sur d’autres théâtres d’opérations.