Israël Katz : "Israël développe des lasers spatiaux pour renforcer sa défense"

Israël travaille au développement de lasers spatiaux destinés à renforcer ses capacités offensives au-dessus de la Terre, a déclaré lundi le ministre de la Défense Israël Katz.

« Aujourd’hui, aucun pays ne dispose de la capacité de mener des attaques depuis l’espace. Nous devons être le premier pays au monde à obtenir cette capacité », a affirmé Katz lors d’un briefing avec des journalistes militaires.

Selon lui, cette avance technologique garantirait à Israël un avantage majeur en matière de dissuasion, de frappe et de destruction face à des adversaires disposant de ressources importantes.

Israël est déjà considéré comme l’un des pays les plus avancés dans le domaine des armes laser, notamment avec le système Iron Beam, conçu pour intercepter roquettes, drones et obus de mortier à faible coût.

Les déclarations de Katz semblent notamment viser l’Iran. Pendant la récente guerre avec Téhéran, Israël a frappé plusieurs sites iraniens liés aux capacités spatiales, notamment des installations soupçonnées de travailler sur des moyens d’attaquer des satellites.

Selon des experts, les lasers pourraient à terme permettre de neutraliser ou détruire des satellites ennemis, ou encore de perturber leurs systèmes. Israël chercherait ainsi à empêcher ses adversaires de prendre l’avantage dans la course aux capacités militaires spatiales.