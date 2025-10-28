Israël Katz : "L’attaque contre nos soldats est une ligne rouge, le Hamas paiera au centuple"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a vivement réagi mardi soir aux nouvelles violations du cessez-le-feu par le Hamas et à l’attaque contre des soldats de Tsahal dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah. Dans un communiqué particulièrement ferme, il a accusé l’organisation terroriste de « franchir une ligne rouge éclatante » et promis une réponse militaire d’une intensité exceptionnelle.

« Le Hamas paiera au centuple pour l’attaque contre nos soldats et pour la violation de l’accord sur la restitution des dépouilles des otages », a déclaré Katz. Le ministre a rappelé que la protection des troupes israéliennes déployées dans la bande de Gaza demeurait « la priorité absolue de Tsahal » et averti que toute agression future ferait l’objet d’une riposte « immédiate et puissante ».

Ces déclarations surviennent alors qu’Israël a repris ses frappes sur la bande de Gaza, en réponse à des tirs palestiniens ayant visé des unités israéliennes dans le sud du territoire, en violation de l’accord de cessez-le-feu en vigueur. Le Hamas, de son côté, a tenté de justifier ces actions en accusant Israël d’« entraver les efforts de recherche des corps de soldats israéliens ». Des propos jugés « mensongers et cyniques » par Jérusalem.

Selon des sources militaires citées par les médias israéliens, l’état-major prépare déjà une série de frappes ciblées contre des infrastructures du Hamas à Rafah et Khan Younès, en réponse à cette nouvelle provocation.