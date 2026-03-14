Israel Katz : "La lutte contre l’Iran entre dans une phase décisive"

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé samedi que la confrontation avec l’Iran entrait dans une « phase décisive », alors que les frappes américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes se poursuivent et que les tensions régionales s’intensifient.

S’exprimant à l’issue d’une réunion d’évaluation sécuritaire tenue au quartier général de la défense, en présence du chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, ainsi que de plusieurs hauts responsables militaires et du renseignement, Israel Katz a estimé que la campagne contre la République islamique allait se poursuivre « aussi longtemps que nécessaire ».

« La lutte mondiale et régionale contre l’Iran, menée par le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s’intensifie et entre dans sa phase décisive », a déclaré le ministre israélien.

Israel Katz a salué les frappes menées par l’armée américaine contre l’île pétrolière iranienne de Kharg, qu’il a qualifiées de « coup sévère » porté au régime iranien. Selon lui, ces frappes constituent « la réponse appropriée » aux menaces iraniennes visant le détroit stratégique d’Ormuz et aux tentatives de pression exercées par Téhéran sur la communauté internationale.

Parallèlement, le ministre a indiqué que l’armée de l’air israélienne poursuivait « une vague puissante d’attaques » contre des cibles à Téhéran et dans d’autres régions d’Iran.

Israel Katz a accusé le régime iranien de recourir au « terrorisme régional et mondial » ainsi qu’à des formes de chantage stratégique afin de dissuader Israël et les États-Unis de poursuivre leur campagne militaire. « Ces tentatives reçoivent une réponse forte et inflexible », a-t-il affirmé.

Le ministre israélien a également estimé que l’issue du conflit dépendrait en grande partie de la population iranienne. « Seul le peuple iranien peut mettre fin à cette situation par une lutte déterminée, jusqu’au renversement du régime terroriste et au salut de l’Iran », a-t-il déclaré.

Selon Katz, la confrontation actuelle oppose désormais la volonté de survie du régime iranien à une pression militaire croissante menée par Israël et ses alliés.