Israël Katz : « La pression de Trump a sauvé le Hezbollah »

Le ministre de la Défense Israël Katz a estimé lundi que les pressions exercées par Donald Trump pendant la guerre avaient empêché une défaite totale du Hezbollah au Liban.

Lors d'un point de presse consacré à la situation sécuritaire sur le front nord, Katz a affirmé que le président américain avait imposé un lien entre les dossiers iranien et libanais, limitant ainsi les opérations israéliennes contre le Hezbollah.

« Lorsque le président Trump a lié l'Iran et le Liban, nous avons cessé de détruire des immeubles à Beyrouth. Si le Liban n'avait pas été lié à l'Iran, le Hezbollah se serait effondré », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, ce changement est intervenu après un cinquième entretien téléphonique entre Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, auquel il n'a pas participé. « C'est à ce moment-là que le président a exercé des pressions qui ont conduit à relier les deux fronts », a-t-il expliqué.

Israël Katz a également assuré qu'Israël ne procédera à aucun nouveau retrait du sud du Liban tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé.

« Personne ne doit retenir son souffle en se demandant où Israël se retirera ensuite au Liban. Cela n'arrivera pas tant que le Hezbollah n'aura pas déposé les armes. Nous n'avons aucune ambition territoriale au Liban, mais nous ne reculerons pas d'un millimètre avant son désarmement », a-t-il affirmé.

Le ministre a indiqué avoir convenu avec le commandant du CENTCOM américain, l'amiral Brad Cooper, que Tsahal maintiendrait ses positions dans les trois zones de sécurité établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.

Il a précisé que les opérations militaires au Liban se poursuivront, notamment pour détruire les tunnels et les infrastructures du Hezbollah au sud du Litani. L'objectif, selon lui, est de démilitariser entièrement cette région.

Évoquant l'Iran, Katz a déclaré que les combats pourraient reprendre dans deux cas : sur décision du président américain ou en cas de nouvelle attaque iranienne contre Israël. « Tsahal est prêt à agir de manière indépendante en Iran. Nous avons des cibles prêtes et l'armée est en état d'alerte maximal, mais nous n'interférerons pas avec le processus diplomatique mené par le président Trump », a-t-il conclu.