Israël Katz nomme le général druze Hisham Ibrahim secrétaire militaire du ministère de la Défense

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé la nomination du général de brigade Hisham Ibrahim au poste de secrétaire militaire du ministère de la Défense.

Membre de la communauté druze, Hisham Ibrahim occupe actuellement les fonctions de chef de l’Administration civile. Au cours de sa carrière militaire, il a exercé plusieurs responsabilités de premier plan au sein de Tsahal, notamment en tant que commandant du corps blindé, commandant des brigades 460 et 205, ainsi que commandant adjoint de la 91e division.

Dans un communiqué, Israel Katz a félicité le général Ibrahim pour sa nomination et s’est déclaré convaincu qu’il remplira cette mission avec succès « durant une période sécuritaire complexe et particulièrement importante pour l’État d’Israël ».

Le secrétaire militaire du ministre de la Défense joue un rôle stratégique en assurant la liaison entre le ministre, l’état-major de Tsahal et les différents organes de sécurité. Cette fonction est considérée comme l’une des plus sensibles du ministère, en particulier dans le contexte régional actuel marqué par les tensions sur plusieurs fronts.

Le ministre de la Défense a indiqué avoir informé le chef d’état-major de cette décision. Selon le communiqué officiel, le général Hisham Ibrahim prendra ses fonctions immédiatement.