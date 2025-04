Israël Katz : "Nous ne permettrons pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire"

Le ministre de la Défense Israël Katz a rencontré lundi les membres de l'état-major général de Tsahal, en compagnie du chef d'état-major, le général Eyal Zamir, à la veille de la Journée du Souvenir pour les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme.

"La sécurité d'Israël repose sur vos épaules"

Dans son allocution, le ministre Katz a souligné : "La sécurité de l'État d'Israël et du peuple juif repose sur vos épaules. En cette veille de la Journée du Souvenir, nous sommes toujours en guerre, nous nous souvenons des soldats tombés, nous les remercions pour leur sacrifice, leur dévouement, et pour avoir, par leur courage et leur abnégation, permis à cet État de vivre. Nous sommes au cœur d'une guerre marquée par des actes de bravoure, de détermination et de dévouement, avec nos soldats actifs, de carrière et de réserve qui tiennent sur tous les fronts."

Priorité à la menace nucléaire iranienne

Le ministre a ensuite détaillé les missions prioritaires : "Tout d'abord, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Israël ne permettra pas à l'Iran de posséder l'arme nucléaire et nous nous y préparons, bien entendu en dialogue étroit avec les États-Unis. Ensuite, ce qui constitue actuellement notre priorité opérationnelle : le retour des otages et la défaite du Hamas à Gaza. Nous agirons pour nous assurer qu'une organisation meurtrière comme le Hamas ne puisse plus exister de l'autre côté de la frontière – c'est une réalité qui ne peut coexister avec la nôtre."

Protection de toutes les frontières

"Parallèlement, nous poursuivons notre politique de défense des frontières et des localités au Liban, en Syrie, en Judée-Samarie et bien sûr à Gaza. Nous ne permettrons pas à des ennemis de ce genre de menacer nos localités et nos habitants. Tsahal se dressera comme un bouclier entre nous et toute menace émanant de ces groupes extrémistes dont l'objectif est d'anéantir l'État d'Israël et le peuple juif. Jamais nous ne laisserons les localités du Néguev occidental faire face seules à l'ennemi de l'autre côté de la frontière.

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et nous savons que lorsque nous devons prendre des décisions, il y a ceux qui les exécuteront : ainsi partout et face à l'Iran – s'il faut agir, quelqu'un le fera." Le ministre a conclu avec optimisme : "Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons, grâce à nos merveilleux soldats et commandants, et j'entrevois un avenir prometteur pour cette région.

Je m'incline avec respect devant la mémoire des soldats tombés et j'exprime ma gratitude et mes félicitations aux commandants et soldats de Tsahal pour tout ce qu'ils font pour la sécurité de l'État d'Israël."