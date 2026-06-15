Israël Katz : "Nous nous opposons à tout retrait de Tsahal du Liban, malgré toutes les pressions"

Quelques heures après l’annonce de l’accord entre les États-Unis et l’Iran, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a réaffirmé avec force que l’État hébreu n’envisageait aucun retrait militaire du Liban, de la Syrie ou de Gaza.

Selon Israel Katz, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même conduisent une politique claire : maintenir Tsahal dans les zones de sécurité conquises durant la guerre afin de protéger les frontières israéliennes et les localités exposées aux menaces jihadistes.

« Tsahal restera dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza sans limitation de durée », a-t-il déclaré. Il a également affirmé que ces secteurs seraient entièrement débarrassés de leurs infrastructures terroristes, en surface comme en sous-sol. Les habitations des villages frontaliers utilisées, selon Israël, comme positions du Hezbollah ou d’autres organisations armées seront détruites.

Pour le ministre, cette stratégie constitue l’une des principales leçons du 7 octobre 2023. Il estime que la création de zones de sécurité représente « l’un des plus grands succès de Tsahal » depuis le début de la guerre.

Israel Katz a insisté sur le fait que Jérusalem rejetait toute pression internationale en faveur d’un retrait. « C’est pourquoi nous nous opposons à un retrait de Tsahal du Liban, malgré toutes les pressions actuelles et futures », a-t-il affirmé.

Le ministre a également révélé que Benjamin Netanyahou avait exposé cette position au président américain Donald Trump ainsi qu’à plusieurs hauts responsables américains. Lui-même dit avoir transmis le même message au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth.

Enfin, Israel Katz a adressé une mise en garde à l’Iran. Si Téhéran décidait de s’en prendre à Israël en réaction aux événements au Liban, l’État hébreu répondrait « avec toute sa puissance ». « Nous sommes uniquement engagés envers nos citoyens et la sécurité de l’État d’Israël », a-t-il conclu.