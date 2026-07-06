Israël Katz : "Tout dirigeant iranien qui menacera Israël sera éliminé"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé lundi que l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei avait été éliminé par Israël en raison de son rôle dans la stratégie visant à détruire l'État hébreu.

« Celui qui voulait détruire Israël a été détruit », a déclaré Israël Katz, alors que les funérailles d'Ali Khamenei se déroulent actuellement à Téhéran. Le ministre a averti que tout dirigeant iranien qui chercherait à promouvoir de nouveaux projets visant à anéantir Israël « sera également neutralisé ».

Israël Katz a également dénoncé les slogans « Mort à Trump » scandés par certains participants aux funérailles. Selon lui, ces appels illustrent « la véritable nature du régime des ayatollahs », au-delà, « des sourires et des discours de façade ».

Le ministre de la Défense a ensuite salué l'offensive menée contre l'Iran sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec le soutien du président américain Donald Trump. Selon lui, cette opération a permis d'écarter la menace immédiate pesant sur Israël et d'infliger de lourds dommages aux capacités stratégiques de la République islamique.

Israël Katz a enfin assuré que Tsahal restait prêt à défendre le pays à tout moment, en soulignant qu'Israël continuerait d'agir seul si nécessaire face à toute menace contre sa sécurité.