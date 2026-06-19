Israël Katz : "Toute violation du cessez-le-feu par le Hezbollah recevra une réponse"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a rendu hommage vendredi aux quatre soldats de Tsahal tombés au combat dans le sud du Liban, tout en réaffirmant la détermination d’Israël à poursuivre ses opérations contre le Hezbollah.

Parmi les victimes figure le lieutenant-colonel Dor Gadliah Ben Simhon, commandant du 52e bataillon. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Katz a salué « un commandant courageux, déterminé et dévoué », qui a dirigé ses hommes en première ligne tout au long des combats dans le nord du pays.

Le ministre a adressé ses condoléances aux familles des soldats tués et son soutien aux blessés ainsi qu’aux combattants toujours engagés sur le terrain.

Parallèlement, Israël Katz a souligné que l’armée israélienne avait frappé plus de 80 cibles du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa et dans la région de Nabatiyé, au sud du Liban. Des dizaines de terroristes de l’organisation chiite ont été éliminés lors de ces opérations menées en réponse aux attaques ayant visé des soldats israéliens.

« Nous ne permettrons aucune atteinte à nos soldats ni à nos citoyens. Toute violation du cessez-le-feu par le Hezbollah recevra une réponse d'une grande intensité », a averti le ministre.

Israël Katz a également confirmé que Tsahal maintiendrait sa présence dans la zone de sécurité du sud-Liban, depuis la côte méditerranéenne jusqu’aux hauteurs du Beaufort. Cette présence vise, selon lui, à protéger les localités du nord d’Israël, à prévenir les menaces et à détruire les infrastructures du Hezbollah, qu’elles soient souterraines ou en surface.

Malgré les efforts diplomatiques en cours, les tensions restent vives à la frontière israélo-libanaise.