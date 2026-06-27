Israel Katz : "Tsahal restera au Liban si nécessaire"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a salué samedi l'accord-cadre signé entre Israël, le Liban et les États-Unis, le qualifiant d'« historique » et estimant qu'il pourrait « façonner, pour la première fois depuis des décennies, une nouvelle réalité plus sûre le long de la frontière nord et au Liban ».

Le ministre a toutefois insisté sur le fait que Tsahal ne se retirera pas entièrement du Liban. L'armée israélienne conservera sa zone de sécurité, notamment dans le secteur stratégique du château de Beaufort, conformément aux engagements pris par le gouvernement.

« Le véritable test sera la mise en œuvre de l'accord, et de nombreux défis restent à relever », a déclaré Israël Katz. Il a indiqué avoir demandé à l'armée de se préparer à un déploiement prolongé dans cette zone afin de protéger les soldats israéliens et les localités du nord d'Israël.

Le ministre a rappelé que l'un des principes essentiels de l'accord est qu'« il n'y aura aucun retrait tant que l'organisation terroriste Hezbollah n'aura pas été désarmée sur l'ensemble du territoire libanais ».

Selon lui, cet accord constitue également « un coup stratégique porté à l'axe iranien ». Israël Katz a affirmé que « l'Iran a tenté de contraindre Israël à se retirer du Liban par des menaces et des pressions exercées sur les États-Unis, mais a échoué ».

S'adressant directement à Téhéran, il a averti : « Si l'Iran tente d'attaquer Israël pour empêcher la mise en œuvre de l'accord, nous agirons contre lui avec une très grande force. »

Ces déclarations interviennent alors que l'accord signé à Washington prévoit un retrait progressif de Tsahal de certaines zones du sud du Liban, conditionné au déploiement de l'armée libanaise et au désarmement vérifié des groupes armés, en premier lieu le Hezbollah.