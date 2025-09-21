L'ancienne députée Hanin Zoabi arrêtée pour incitation au terrorisme

Articles recommandés -

La police israélienne a arrêté dimanche matin l'ancienne députée Hanin Zoabi, qui a siégé à la Knesset entre 2009 et 2019 en tant que représentante du parti Balad, pour soupçon d'incitation au terrorisme. L'arrestation fait suite à des remarques qu'elle a faites il y a plusieurs mois lors d'une conférence tenue à l'étranger.

Selon un communiqué de la police, plusieurs plaintes ont été déposées ces derniers mois concernant des propos tenus par l'ancienne parlementaire dans le cadre d'un discours prononcé lors d'une conférence qualifiée d'"anti-israélienne" à l'étranger. La conférence en question s'était tenue à Vienne à la fin de l'année 2024.

Des propos qualifiés d'incitation au terrorisme par les autorités

Durant son intervention, Hanin Zoabi a notamment déclaré : "Il n'est pas possible de faire la distinction entre le Hamas et le peuple palestinien. Ceux qui sont entrés sur le territoire le 7 octobre ne sont pas entrés sur le territoire israélien, mais sur leur propre terre. Tout Palestinien doit résister à l'occupation israélienne."

Selon la police israélienne, Zoabi a été détenue en raison de déclarations qu'elle a faites "lors d'un discours dans une conférence anti-israélienne à l'étranger", les forces de l'ordre ayant estimé que ses déclarations soulevaient des soupçons de "crimes d'identification publique avec une organisation terroriste et d'incitation à un acte terroriste".

Une figure controversée de la politique israélienne

"Il a été établi que ses déclarations contenaient des éléments suspects d'identification publique avec une organisation terroriste et d'incitation à des actes de terrorisme. Ce matin, après avoir obtenu les autorisations appropriées, les policiers du district Nord ont interpellé la suspecte pour interrogatoire", a précisé la police dans son communiqué.

Hanin Zoabi, qui a fréquemment fait polémique durant son mandat parlementaire pour ses positions pro-palestiniennes, a été interpellée à son domicile de Nazareth, dans le nord d'Israël. L'ancienne députée, âgée de 56 ans, est une figure bien connue du paysage politique israélien pour ses prises de position critiques envers la politique du gouvernement israélien.