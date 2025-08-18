Israël : l'hôpital pour enfants Schneider, inaugure une salle de jeux à la mémoire de la famille Bibas

Articles recommandés -

L'hôpital pédiatrique Schneider de Petah Tikva a inauguré lundi une salle de jeux à la mémoire de Shiri, Ariel et Kfir Bibas, en présence de Yarden Bibas, père et époux endeuillé.

Un hommage coloré et symbolique

La famille Bibas, devenue le symbole tragique des otages du 7 octobre, avait été enlevée lors de l'attaque du Hamas. Shiri et ses deux enfants Ariel (4 ans) et Kfir (9 mois) ont été tués en captivité, leurs corps ayant été restitués en février.

La première salle inaugurée, "la salle de jeux de la famille Bibas", a été conçue dans l'esprit des enfants disparus, ornée de fleurs oranges et de papillons. L'objectif est d'offrir à des milliers d'enfants hospitalisés chaque année des moments de jeu, de liberté, d'espoir et de guérison.

Le projet a été réalisé en collaboration avec l'association "Jouets de joie", qui œuvre depuis des années pour apporter de la lumière dans les services pédiatriques des hôpitaux israéliens.

Un projet d'envergure

Cette salle constitue la première d'une série de quatre espaces thérapeutiques ludiques prévus à l'hôpital. Les prochaines salles à ouvrir seront : la salle de jeux "Jouets de joie", celle dédiée à Michael M. Kameo et enfin une salle de musique en mémoire d'Ethel Gordon et Ruth Peres.

Témoignage bouleversant

Le Dr Efrat Baron-Harlev, directrice du centre pédiatrique Schneider, a livré un témoignage particulièrement émouvant : "La salle de jeux en mémoire de Shiri, Ariel et Kfir dépasse le simple espace de jeu. Elle symbolise à la fois le souvenir et la douleur, mais aussi l'espoir."

Elle a rappelé que le service des anciens otages de Schneider avait accueilli la plupart des enfants libérés de Gaza, mais était resté vide, attendant Kfir et Ariel. "Pendant de longues semaines, nous avons attendu, espéré et prié pour pouvoir également soigner Kfir et Ariel, les deux derniers enfants restés en arrière avec leur mère Shiri", a-t-elle expliqué.

Une mission de mémoire

"Quand la terrible nouvelle de leur assassinat nous est parvenue, nous avons ressenti une douleur profonde de ne pas avoir pu les aider et les réconforter", a ajouté le Dr Baron-Harlev. "Leur commémoration ici, au cœur de l'hôpital, représente pour nous une mission : si nous n'avons pas pu les soigner de leur vivant, nous pouvons au moins porter leur mémoire et la transformer en source de lumière et de guérison pour d'autres enfants."