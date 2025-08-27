Israël : l'opération d'amnistie pour les déserteurs se solde par un échec

Articles recommandés -

L'armée israélienne a officiellement terminé mardi son opération "Clémence aux déserteurs", qui visait à permettre aux insoumis de s'enrôler sans passer par la prison. Seuls 180 candidats se sont inscrits sur les quelque 14 600 déserteurs potentiels recensés.

Cette campagne d'amnistie exceptionnelle, lancée face aux besoins accrus en effectifs, s'adressait notamment aux membres de la communauté orthodoxe. L'opération, initialement prévue pour se terminer jeudi dernier, avait été prolongée jusqu'à mardi en raison de problèmes techniques.

Cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'une approche "éducative et optimale" pour traiter la question des déserteurs, permettant aux insoumis de longue date de rejoindre l'armée par une procédure d'enrôlement accéléré.

Le faible taux de participation - moins de 2% des personnes ciblées - illustre les défis auxquels fait face Tsahal pour renforcer ses rangs, particulièrement depuis le 7 octobre. Cette démarche intervient parallèlement aux débats sur la nouvelle loi de conscription promue par le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, qui prévoit des niveaux de service différenciés selon les régions et l'élargissement des incitations au service militaire, national et civil.