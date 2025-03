Israël : l'opposition exige des excuses du président de la Knesset envers les familles endeuillées

Les chefs des six partis d'opposition à la Knesset ont exigé, dans une lettre adressée mardi au président du Parlement Amir Ohana (Likoud), qu'il présente des excuses suite à l'usage de la force par les gardes parlementaires contre des membres des familles des victimes du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. L'incident s'est produit au début d'une session plénière de la Knesset, en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, concernant le refus persistant du gouvernement de former une commission d'enquête nationale sur le massacre. Les familles, membres d'une organisation appelée "Conseil d'Octobre", affirment avoir notifié les autorités parlementaires de leur intention d'assister à la discussion depuis la section des visiteurs. Cependant, l'entrée leur a été refusée, provoquant une confrontation violente au cours de laquelle au moins un père endeuillé s'est évanoui et a nécessité des soins médicaux.

Dans leur lettre, les dirigeants de l'opposition indiquent avoir été informés qu'Ohana avait établi une politique limitant à 15 personnes maximum la présence dans la section des visiteurs afin de "prévenir la violence". Ils qualifient cette décision de "honteuse et totalement inacceptable", estimant qu'elle "contredit l'essence fondamentale de la Knesset israélienne en tant qu'institution ouverte à tous les citoyens et respectueuse de ses invités, d'autant plus s'agissant de familles endeuillées".

"Nous avons été choqués que les gardes de la Knesset aient utilisé la force pour bloquer leur entrée et que l'ordre soit venu du président et du directeur général de la Knesset", ont-ils écrit, ajoutant que l'incident constitue une "tache" sur le Parlement. Les signataires, parmi lesquels figurent les députés Merav Ben-Ari (Yesh Atid), Pnina Tamano-Shata (Union nationale), Oded Forer (Yisrael Beytenu), Efrat Rayten (Travailliste), Walid Taha (Ra'am) et Ahmad Tibi (Ta'al), ont insisté : "Nous exigeons que vous publiiez des clarifications concernant vos ordres et l'ensemble de l'incident, ainsi que des excuses claires aux familles endeuillées et aux familles des otages."

Suite aux incidents de lundi, le porte-parole de la Knesset a publié un communiqué indiquant qu'Ohana avait ordonné une enquête sur l'affaire, soulignant que "depuis le début de la guerre, la Knesset a ouvert ses portes aux familles des otages et aux familles endeuillées de manière sans précédent, et continuera d'être une maison ouverte pour tous les citoyens d'Israël".