Israël : la Cour suprême va examiner la demande de création d'une commission d'enquête sur le 7 octobre

La Cour suprême israélienne doit se prononcer ce lundi sur une pétition du Mouvement pour la qualité du gouvernement exigeant la mise en place d'une commission d'enquête d'État sur la tragédie du 7 octobre.

La pétition a été déposée en juin 2024, et près de deux ans après la terrible catastrophe, une commission d'enquête d'État n'a toujours pas été établie. "Le gouvernement continue de reporter cette décision encore et encore, en déclarant à la Cour que 'le moment n'est pas encore venu' pour créer une commission", a indiqué le Mouvement.

En décembre 2024, la Cour suprême a ordonné au gouvernement d'examiner la question dans un délai de 60 jours. Hormis une seule réunion, le gouvernement n'a réalisé aucun progrès sur ce dossier. Aujourd'hui, plus de 33 000 citoyens se sont joints en tant que plaignants à la pétition du Mouvement.

Le Mouvement pour la qualité du gouvernement a souligné que la conseillère juridique du gouvernement a établi qu'une commission d'enquête d'État constitue "l'outil juridique unique et approprié" pour examiner ces événements, et refuse de représenter le gouvernement dans ces pétitions. Les avocats du Mouvement plaideront que le gouvernement est entaché d'un conflit d'intérêts manifeste et agit selon des considérations étrangères et illégitimes.

Cette audience intervient dans un contexte de demandes croissantes de transparence et de responsabilité concernant les événements du 7 octobre 2023, qui ont marqué l'une des journées les plus meurtrières de l'histoire d'Israël.