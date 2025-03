Israël : La justice refuse de transmettre le dossier médical de Netanyahou

Le président du tribunal de première instance de Ramla, le juge Menahem Mizrahi, a statué mardi matin que le dossier médical du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne serait pas transmis aux journalistes et militants qui en avaient fait la demande. Après avoir examiné le dossier, il a jugé qu’aucune preuve ne soutenait les allégations selon lesquelles Netanyahou souffrirait d’un cancer du pancréas. Cette décision intervient après une requête déposée par les journalistes Ben Caspit et Ori Misgav, ainsi que par l’activiste Gonen Ben Yitzhak. Ces derniers demandaient l’accès aux documents médicaux du Premier ministre, alléguant que son état de santé était dissimulé au public et qu’il pourrait ne pas être en capacité d’exercer ses fonctions.

En réponse, Netanyahou avait intenté une action en diffamation contre les trois hommes, niant toute pathologie grave. Son avocat, Ouriel Hor Nizri, avait accepté de remettre le dossier médical du chef du gouvernement sous pli scellé au juge Mizrahi. Après analyse des 43 documents couvrant la période 2022-2025, ce dernier a tranché en faveur du chef du gouvernement.

"Après un examen approfondi, je n’ai trouvé aucun élément permettant d’étayer la controverse soulevée", a écrit le juge dans sa décision. "Il s’agit d’une atteinte inutile à la vie privée, et je ne peux donc pas ordonner la transmission du dossier médical aux défendeurs." Il a également précisé que les documents resteraient sous scellé dans un coffre-fort sécurisé du tribunal.