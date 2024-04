Israël : la loi autorisant la fermeture d'Al Jazeera adoptée en deuxième et troisième lectures à la Knesset

La loi dite "Al Jazeera", qui donne au gouvernement des pouvoirs temporaires pour empêcher les médias d'information étrangers d'opérer en Israël s'il estime qu'ils portent atteinte à la sécurité nationale, a été adoptée en deuxième et troisième lectures par le plénum de la Knesset.

"Les porte-paroles du Hamas ne jouiront pas de la liberté d'expression en Israël. Al Jazeera sera fermée dans les prochains jours", s'est félicité le ministre des Communications, Shlomo Karhi, après l'adoption de la loi.

Plus tôt ce lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il s'était entretenu avec Ofir Katz, pour s'assurer que la loi serait adoptée.

Yonatan Sindel/Flash90

La loi habilite le ministre des Communications à ordonner aux "fournisseurs de contenu" de cesser de diffuser la chaîne en question, à ordonner la fermeture des bureaux israéliens de la chaîne, à ordonner la confiscation de l'équipement de la chaîne et à ordonner la mise hors ligne du site web de la chaîne, si le serveur est physiquement situé en Israël, ou à bloquer de toute autre manière l'accès au site internet. Ces ordonnances seront valables pendant 45 jours et pourront être renouvelées pour des périodes supplémentaires de 45 jours. Selon les termes du projet de loi, tout ordre de fermeture d'une chaîne d'information étrangère doit être soumis dans les 24 heures à l'examen judiciaire du président d'un tribunal de district, qui doit alors décider dans les trois jours s'il souhaite modifier ou raccourcir la durée de l'ordre. La législation a été adoptée en première lecture par le plénum de la Knesset en février et a été approuvée en deuxième et troisième lecture à la suite d'un long débat au sein de la commission de la sécurité nationale de la Knesset.

Inquiétude des Etats-Unis

Les États-Unis se sont dits "préoccupés" par l'adoption par la Knesset d'une loi visant à empêcher Al Jazeera d'opérer en Israël.

AP Photo/Patrick Semansky

"Nous croyons en la liberté de la presse. Elle est d'une importance capitale. Les États-Unis soutiennent le travail essentiel des journalistes du monde entier, y compris ceux qui rendent compte du conflit à Gaza. Si ces informations sont vraies, nous sommes préoccupés", a déclaré Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison Blanche, en réponse à une question sur le sujet lors d'un point presse.