Israël lance avec succès le satellite "Ofek 19"

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Défense a annoncé mardi soir, en coopération avec Tsahal et les Industries aérospatiales israéliennes (IAI), le lancement réussi du satellite « Ofek 19 ».

https://x.com/i/web/status/1962967507008163951 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’opération s’est déroulée depuis la base aérienne de Palmachim, dans le centre du pays. Destiné à des missions de reconnaissance militaire, ce satellite vient compléter la série des satellites « Ofek », le précédent, « Ofek 13 », ayant été placé en orbite en mars 2023.

Selon les autorités, « Ofek 19 » doit renforcer les capacités de surveillance et d’anticipation stratégique d’Israël face aux menaces régionales. Les détails techniques et opérationnels n’ont pas encore été communiqués, mais les responsables de la Défense ont souligné le rôle « crucial » de ce dispositif dans le maintien de la supériorité technologique et sécuritaire du pays. Le lancement a toutefois provoqué un moment de confusion : plusieurs habitants de Tel-Aviv et du centre d’Israël ont cru observer le tir d’un missile intercepteur, déclenchant un court mouvement de panique avant que les autorités ne confirment qu’il s’agissait du décollage du satellite. Avec ce succès, Israël confirme sa position parmi les rares nations capables de développer et de mettre en orbite de manière autonome des satellites militaires de pointe.