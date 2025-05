Israël lance sa première procédure d'expulsion de citoyens condamnés pour terrorisme

Israël a franchi ce mercredi un cap inédit en lançant le processus d'expulsion de citoyens israéliens condamnés pour terrorisme. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion confidentielle de la commission de la Knesset, en présence du ministre de la Défense Israël Katz, du président de la coalition Ofir Katz et du ministre de l'Intérieur Moshe Arbel.

Cette mesure s'appuie sur la loi de révocation de la citoyenneté des terroristes qui perçoivent des indemnités de l'Autorité palestinienne, adoptée à l'initiative d'Ofir Katz. Selon ce dernier, son application avait été retardée pendant plus de deux ans "en raison du refus de membres de l'establishment de la défense".

Quatre terroristes font déjà l'objet d'un processus d'expulsion avancé, tandis que des mesures ont été prises pour étendre cette procédure à des centaines d'autres cas. Une fois les décisions finalisées, ces individus devront être expulsés vers Gaza ou la Judée-Samarie, selon les décisions des responsables sécuritaires.

"Les terroristes et les partisans du terrorisme ne recevront aucune récompense pour leurs actes", a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz. "Quiconque choisit le meurtre et la haine en paiera le prix fort. Sa citoyenneté sera révoquée et il sera expulsé."

Le président de la coalition a salué cet "événement historique", soulignant qu'après "plus de deux ans de pression sur les forces de sécurité", la loi était enfin appliquée. "Les terroristes seront expulsés d'Israël !", a-t-il affirmé.