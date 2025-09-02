Israël : le chef d’état-major et le contrôleur d’État renforcent leur coopération

Articles recommandés -

Le contrôleur d’État Matanyahu Engelman a rencontré mardi le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, afin de renforcer la coopération entre Tsahal et l’institution de contrôle, notamment concernant l’audit des opérations militaires. La réunion s’inscrit dans le contexte de l’entrée dans une nouvelle phase de l’opération « Chars de Gédéon », qui vise la prise de la ville de Gaza.

Selon le communiqué publié à l’issue de la rencontre, le directeur général du bureau du contrôleur d’État, le général de brigade (réserviste) Yishai Vaknin, le responsable de la division d’audit du système de défense, le général de brigade (réserviste) Eitan Dahan, ainsi que le vice-chef d’état-major, le général Tamir Yadai, examineront les ajustements nécessaires. L’objectif est de concilier l’efficacité du contrôle et les impératifs opérationnels sur le terrain.

Cette coordination accrue intervient alors qu’Engelman a intensifié ses investigations concernant la gestion des événements du 7 octobre. Malgré une requête de la défense militaire devant la Cour suprême pour suspendre temporairement ses démarches, le contrôleur a poursuivi ses travaux, envoyant des questionnaires à de hauts responsables politiques et sécuritaires et commençant à préparer des projets de rapport.

La rencontre entre Engelman et Zamir illustre donc la volonté d’institutionnaliser un dialogue régulier entre l’armée et l’organe de contrôle, dans un climat où l’exigence de transparence et de reddition de comptes se heurte aux impératifs sécuritaires et à la poursuite de la guerre contre le Hamas.