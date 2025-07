Israël : le chef d'état-major gèle l'extension du service militaire pour les unités d'élite

Articles recommandés -

Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a décidé de geler l'application des engagements d'extension de service pour les combattants des unités spéciales, suite à une réunion tenue samedi soir sur cette question sensible.

Une décision controversée mise en suspens

Cette mesure intervient après un travail d'état-major visant à étendre l'application de l'année de service régulier obligatoire supplémentaire, qui avait suscité de vives critiques publiques concernant la prolongation du service au-delà de ce qui avait été initialement promis aux soldats.

Il s'agit d'un parcours de service spécifique où les combattants s'engagent dès leur incorporation à effectuer une période de service régulier supplémentaire, parfois jusqu'à une année, au-delà du service militaire obligatoire standard. Tsahal a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle décision d'extension de service, mais de l'activation d'un mécanisme existant utilisé par le passé selon les circonstances.

Un comité d'examen créé

Le chef d'état-major ordonne désormais de geler l'application immédiate de cette mesure et de créer un comité d'examen dirigé par le commandant des forces terrestres, le général Nadav Lotan. Ce comité examinera tous les aspects opérationnels et professionnels de l'extension du service, notamment le niveau de charge actuellement imposé aux combattants en période de guerre.

Tsahal a souligné que les soldats constituent "l'atout le plus précieux de l'armée" et que l'institution continuera d'agir pour maintenir la transparence, la clarté et l'équité concernant leur parcours de service.

Mobilisation élargie des réservistes

Parallèlement, en mai dernier, Tsahal a lancé une opération d'envergure pour rappeler des milliers de citoyens ayant bénéficié d'exemptions de service dans le système de réserve. Selon des sources impliquées, nombre d'entre eux devraient servir sous la 96e division.

Dans le cadre de cette opération, des officiers de tri ont contacté de nombreux bénéficiaires d'exemptions par téléphone et lors de rencontres physiques, afin de les réintégrer dans le service et de choisir ensemble une nouvelle affectation. Cette démarche vise notamment à donner un répit à des dizaines de milliers de réservistes qui ploient sous le fardeau grâce à l'augmentation des effectifs disponibles.

La question du service des étudiants de yeshiva

Cette semaine, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a organisé une réunion spéciale sur l'application du jugement concernant le service militaire des étudiants de yeshiva. Tsahal y a présenté un plan global d'application de la loi et d'augmentation du recrutement des réfractaires au service obligatoire, dès ce mois-ci. La Cour suprême doit examiner un recours sur la loi du service militaire le 30 octobre.