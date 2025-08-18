Israël : le contrôleur de l'État va auditionner Netanyahou sur les défaillances du 7 octobre

Articles recommandés -

Le contrôleur de l'État israélien, Matanyahu Englman s'apprête à rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les hauts responsables politiques et militaires dans le cadre de son audit sur les défaillances du 7 octobre. "Tous sont tenus de coopérer avec le contrôle. Les attaques de ceux qui cherchent à échapper au contrôle ne nous dissuaderont pas d'accomplir notre travail de la manière la plus professionnelle", a déclaré Englman.

Un audit au plus haut niveau

Ces derniers jours, Englman et son équipe ont contacté plusieurs personnalités clés : Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, les anciens chefs d'état-major Herzi Halevi et Aviv Kochavi, l'ancien directeur du Shin Bet Ronen Bar, ainsi que d'autres hauts gradés. L'objectif : programmer des entretiens sur les questions au cœur des défaillances du 7 octobre.

L'enquête porte notamment sur la conduite du cabinet politico-sécuritaire, la guerre économique contre le terrorisme, la défense de la frontière de Gaza, le déroulement des événements du 7 octobre et les processus de renseignement. Les questions préparées sont classifiées "très secret" en raison de leur sensibilité sécuritaire.

Une enquête longtemps retardée

L'audit a débuté en janvier 2024 mais a été suspendu pendant environ 15 mois concernant Tsahal et le Shin Bet, suite à l'opposition d'Halevi et de Bar, alors en fonction. Avec l'arrivée du nouveau chef d'état-major Eyal Zamir, un cadre d'audit a été convenu, validé par un arrêt de la Cour suprême en avril 2025.

Un travail d'envergure

Englman souligne l'ampleur de la tâche : "Le massacre du 7 octobre est la défaillance la plus grave de l'histoire d'Israël. Tous les échelons sont soumis au contrôle d'État, politique, militaire et civil." Près de 200 contrôleurs travaillent sur des dizaines de rapports.

Treize projets de rapports ont déjà été transmis au Premier ministre, couvrant des sujets variés : l'absence de conception de sécurité nationale, la protection de l'espace civil, la gestion des victimes civiles, ou encore la préparation économique à la guerre.

Le contrôleur rappelle que selon la loi, une commission d'enquête d'État pourrait être créée une fois l'audit terminé, comme cela s'est produit par le passé dans plusieurs affaires majeures.