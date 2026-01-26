Le corps du dernier otage, Ran Gvili, localisé à Gaza et rapatrié pour inhumation

L’armée israélienne a annoncé lundi avoir localisé et identifié le corps de Ran Gvili, dernier otage israélien encore retenu dans la bande de Gaza depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée par les terroristes du Hamas. Sa dépouille est en cours de rapatriement en Israël afin d’y être inhumée, ont indiqué les forces de défense israéliennes.

Selon le porte-parole de Tsahal, le corps de Ran Gvili a été retrouvé à l’issue de recherches menées dans un cimetière de l’est de la ville de Gaza. Le processus d’identification a été conduit en coordination avec la police israélienne et les autorités médico-légales. La famille du jeune homme a été informée par des représentants de l’armée.

Âgé de 24 ans, Ran Gvili était policier, adjudant-chef au sein des forces de sécurité. Il a été assassiné le matin du 7 octobre 2023 alors qu’il défendait le Kibbutz Alumim, lors de l’assaut sanglant lancé depuis Gaza contre le sud d’Israël. Son corps avait ensuite été enlevé et transféré à Gaza.

Dans une déclaration solennelle, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué une « réussite extraordinaire » :

« J’ai le plaisir d’annoncer aux citoyens d’Israël, au peuple d’Israël, comme je viens d’en informer la famille Gvili, que nos forces ont retrouvé Rani. Il est désormais en route vers son foyer. Nous avions promis de ramener tout le monde, et nous avons tenu cet engagement, jusqu’au dernier d’entre eux. Ran, héros d’Israël, est entré le premier et ressorti le dernier. »

Au total, 251 personnes avaient été enlevées lors de l’attaque du 7 octobre. Avec le retour de Ran Gvili, les autorités confirment qu’aucun otage israélien ne se trouve désormais à Gaza, une première depuis plus de dix ans.