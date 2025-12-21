Israël : le gouvernement s’apprête à acter la fermeture de la radio de l’armée après 75 ans d’antenne

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé qu’il demanderait dimanche l’approbation du gouvernement pour mettre fin aux émissions de Galei Tsahal, la radio de l’armée israélienne, active depuis 75 ans. La fermeture entrerait en vigueur le 1er mars 2026.

Décision hautement controversée, ce projet suscite une vive opposition dans les milieux médiatiques et juridiques. Le commandant de la station, Tal Lev-Ram, a déjà indiqué que la direction saisirait la Haute Cour de justice pour contester la mesure. La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a averti que cette décision « soulève de sérieuses inquiétudes quant à une ingérence politique dans l’audiovisuel public » et pourrait porter atteinte à la liberté d’expression et de la presse.

Le Conseil de la presse israélienne, présidé par l’ancien juge de la Cour suprême Hanan Melcer, a qualifié la fermeture d’« illégitime et illégale », estimant qu’une telle décision ne peut être prise que par une loi votée à la Knesset. Plusieurs ONG, dont le Mouvement pour la qualité du gouvernement, ont également annoncé leur intention de saisir la justice.

Israel Katz justifie son initiative par les conclusions d’un comité professionnel, selon lesquelles l’existence d’une radio militaire diffusant de l’actualité politique à destination du grand public constituerait une « anomalie démocratique ». Selon lui, la station s’est éloignée de sa mission initiale de service aux soldats et à leurs familles.

Le comité avait envisagé plusieurs scénarios, dont une transformation en radio musicale ou une privatisation partielle, avant de recommander soit une fermeture complète, soit une version réduite sans contenu politique. La station musicale Galgalatz devrait, elle, continuer à émettre.