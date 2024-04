Israël : le ministre de l'Intérieur refuse d'accorder un visa d'entrée au chef de l'UNRWA

Le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel a refusé de délivrer un visa d'entrée au chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a rapporté le média israélien Kan.

Philippe Lazzarini s'est vu refuser un visa d'entrée pour visiter Israël et Gaza. La décision du ministre de l'Intérieur est une preuve supplémentaire des mesures prises en Israël contre l'UNRWA, et intervient dans le contexte de l'implication de l'organisation dans les massacres du 7 octobre. Selon les données des services de sécurité, un employé de l'UNRWA sur cinq est un membre du Hamas.

Les données indiquent que sur les 12 000 employés de l'organisation dans la bande de Gaza, près de 9 500 sont liés au Hamas - 440 sont actifs dans la branche militaire du Hamas, 2 000 sont des membres du Hamas qui ne font pas partie de la branche militaire et 7 000 ont un parent au premier degré - qui est membre du Hamas. L'Allemagne, le Canada et la Suède, qui avaient cessé de financer l'organisation après les révélations israéliennes, ont déjà annoncé reprendre les subventions après la publication du rapport Colonna, qui a affirmé que le lien entre l'organisation et le Hamas n'était pas "avéré", même si des problèmes de neutralité au sein de l'UNRWA avaient bien été identifiés.

Le gouvernement suisse a, en revanche, décidé la semaine dernière qu'il ne transférerait plus de fonds pour le moment, d'un montant de 20 millions de francs suisses (environ 22 millions de dollars), qu'il transfère habituellement chaque année à l'agence controversée.