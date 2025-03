Israël : Le ministre de la Défense menace Gaza de "destruction totale" si les otages ne sont pas libérés

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a lancé mercredi un avertissement aux habitants de Gaza, les menaçant d'une "destruction complète" si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas évincé du pouvoir dans le territoire.

"Habitants de Gaza, ceci est un dernier avertissement", a déclaré Katz dans un message adressé directement à la population gazaouie. "Le premier Sinwar a détruit Gaza, et le second Sinwar la détruira complètement."

Cette référence énigmatique aux "deux Sinwar" pourrait évoquer à la fois Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre 2023, et son frère Mohammed, également haut responsable du mouvement terroriste.

"Ce n'est que le début"

Le ministre israélien a averti que les frappes aériennes récentes contre les terroristes du Hamas "n'étaient que la première étape", promettant que "la suite sera beaucoup plus difficile et vous en paierez le prix fort." "Bientôt, l'évacuation de la population des zones de combat recommencera", a-t-il annoncé, signalant ainsi une probable intensification des opérations terrestres israéliennes dans certains secteurs de Gaza.

Un ultimatum clair

"Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas expulsé de Gaza, Israël agira avec une puissance que vous n'avez encore jamais connue", a menacé Katz.

Il a ensuite exhorté les Gazaouis à "suivre le conseil du président américain", ajoutant : "Rendez les otages et débarrassez-vous du Hamas, et d'autres options s'ouvriront à vous - y compris la possibilité de partir vers d'autres endroits dans le monde pour ceux qui le souhaitent." "L'alternative est une destruction et une dévastation totales", a conclu le ministre de la Défense.

Un contexte de reprise des hostilités

Cette déclaration intervient alors qu'Israël a repris depuis mardi ses opérations militaires à Gaza, après plusieurs semaines de cessez-le-feu fragile. L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé plusieurs hauts responsables du Hamas lors de frappes aériennes ciblées.

Les négociations pour une trêve durable et la libération des otages encore détenus par le Hamas semblent dans l'impasse, malgré les efforts des médiateurs qataris, égyptiens et américains.