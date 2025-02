Israël : Le ministre de la Défense menace le Hamas d'une offensive "sans précédent" si les otages ne sont pas libérés

En visite ce mercredi au poste de commandement de la Division des opérations, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a lancé un avertissement sans équivoque au Hamas.

"Si le Hamas ne libère pas les otages israéliens d'ici samedi, les portes de l'enfer s'ouvriront sur le Hamas, exactement comme l'a promis le président américain", a déclaré Katz, lors d'une réunion de sécurité avec le chef de la Division des opérations, le général Oded Basiuk, et le chef de la Brigade des opérations, le général de brigade Israel Shomer.

Le ministre a souligné que la prochaine phase des combats serait d'une intensité sans précédent : "La nouvelle guerre à Gaza sera différente en puissance de celle d'avant le cessez-le-feu - et ne se terminera pas sans la défaite du Hamas et la libération de tous les otages." Katz a rappelé que l'accord de cessez-le-feu actuel avec le Hamas avait un objectif clair : "Tout accord de cessez-le-feu avec les meurtriers du Hamas visait à obtenir la libération rapide des otages israéliens détenus dans des conditions extrêmement graves à Gaza, et en échange, Israël a accepté de payer un prix lourd." "Si le Hamas arrête la libération des otages - alors il n'y a plus d'accord et c'est la guerre", a-t-il averti, ajoutant que cette nouvelle phase permettrait également "la réalisation de la vision du président Trump concernant Gaza." Cette déclaration intervient dans un contexte de tension croissante, alors que le Hamas a menacé de reporter la libération d'otages prévue pour samedi, et que les États-Unis ont également fixé un ultimatum pour cette même échéance.

La visite du ministre au poste de commandement visait notamment à "s'assurer que Tsahal se prépare de manière appropriée à la reprise de la guerre à Gaza", laissant entendre qu'Israël se prépare activement à tous les scénarios possibles.