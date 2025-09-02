Israël : le Mossad récompensé pour l’opération ayant conduit à l’élimination de Hassan Nasrallah

Articles recommandés -

À Jérusalem, la cérémonie de remise du Prix de la sécurité d’Israël s’est tenue mardi matin à la résidence présidentielle, en présence de représentants de l’ensemble des services de défense. Le Mossad a été distingué pour l’opération ayant abouti à l’élimination de Hassan Nasrallah, ex-chef terroriste du Hezbollah, quelques mois seulement après avoir déjà été récompensé pour le « coup des bips », opération de renseignement marquante.

Dans son discours, le chef du Mossad a salué l’engagement des hommes et des femmes de l’organisation et souligné que cette récompense symbolisait la puissance de la sécurité israélienne. Selon lui, ces succès reposent sur trois valeurs fondamentales : le courage, l’innovation technologique et la ruse. L’alliance entre capacités opérationnelles, renseignement de qualité et technologies de pointe, a-t-il ajouté, est la clé de chaque réussite, en partenariat étroit avec Tsahal.

Un officier du département des opérations clandestines a pris la parole au nom des lauréats. Il a rappelé qu’« un projet né comme une pure fantaisie technologique est devenu une réalité stratégique grâce à la coopération entre le Mossad, Tsahal, la R&D militaire, les industries de défense et l’université ». Selon lui, la collecte de renseignements précis, parfois au prix de missions périlleuses au cœur de Beyrouth, a permis de rendre possible « l’impossible ». L’officier a qualifié le 27 septembre — date de la mort de Nasrallah — de « tournant historique », concluant dix jours d’opérations intensives qui ont, selon lui, brisé le Hezbollah. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre l’innovation afin de préparer les succès de demain.