Israël : Le nouveau président de la Cour suprême investi dans un climat de tensions institutionnelles

L'investiture d'Isaac Amit comme président de la Cour suprême d'Israël a été marquée jeudi par un boycott sans précédent du gouvernement, suscitant une vive réaction du président Isaac Herzog qui a dénoncé cette situation lors de la cérémonie à Jérusalem.

Le ministre de la Justice Yariv Levin, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de la Knesset Amir Ohana étaient absents de la cérémonie. Aucun membre du gouvernement n'était présent à la cérémonie, illustrant la profonde fracture institutionnelle qui traverse le pays.

Cette situation est le résultat d'une longue opposition de Levin, qui a retardé pendant plus de 15 mois le vote de nomination d'un nouveau président de la Cour suprême, espérant pouvoir nommer un juge conservateur plutôt qu'Amit, dont il désapprouve les positions judiciaires libérales. "Dans un pays démocratique, où le respect des institutions étatiques est un principe directeur, il n'y a pas de place pour le boycott d'une branche du gouvernement par une autre", a déclaré le président Herzog dans un discours critique. Il a ajouté qu'il était inacceptable de "transformer la loi et la coutume en cartes à jouer dans des luttes politiques ou publiques".

Herzog a toutefois adopté un ton plus conciliant concernant la réforme judiciaire en cours, soulignant que "le changement n'est pas l'ennemi de la démocratie". "Toute proposition n'est pas une catastrophe, tout compromis n'est pas une destruction, tout agenda n'est pas hostile et toxique", a-t-il affirmé, faisant référence à l'opposition intense des cercles de centre-gauche aux efforts du gouvernement.

Le président a conclu en appelant le gouvernement et la Knesset à inaugurer "une ère de coopération et de dialogue entre les branches du gouvernement... et le début d'une ère de main tendue, de modération et de recherche d'un large consensus".

Cette cérémonie d'investiture intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de la réforme judiciaire controversée du gouvernement Netanyahu, qui a profondément divisé la société israélienne.