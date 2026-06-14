Israël : le Shin Bet lance un accélérateur pour startups spécialisées dans la sécurité et l’innovation

Le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, a annoncé l’ouverture des inscriptions pour une nouvelle édition de son programme d’innovation « Magen », développé en partenariat avec le réseau de centres d’innovation OpenValley.

Cette initiative vise à rapprocher les entreprises technologiques israéliennes des besoins opérationnels du secteur du renseignement. Le programme s’adresse principalement aux startups et entreprises en phase de croissance ayant déjà atteint un certain niveau de maturité technologique, notamment celles aux stades Post-Seed et Série A.

Dans un contexte marqué par l’évolution rapide des technologies et la multiplication des défis sécuritaires, Magen entend favoriser le développement de solutions innovantes capables de répondre à des usages à la fois civils et militaires.

Les entreprises sélectionnées auront accès à des problématiques réelles rencontrées par les services de renseignement israéliens. Elles bénéficieront également de l’accompagnement d’experts technologiques et de hauts responsables du secteur de la sécurité afin d’adapter leurs solutions à des scénarios opérationnels concrets.

Selon les organisateurs, cette collaboration permettra aux participants d’accélérer le développement de leurs produits, de tester leurs technologies dans des conditions réelles et d’améliorer leur préparation à la commercialisation.

« Le programme Magen est bien plus qu’un accélérateur traditionnel. Il constitue un pont direct entre les technologies de pointe et les besoins de la défense », a déclaré Ofir Dubovi, cofondateur d’OpenValley. Il estime que cette coopération représente également un moteur de croissance important pour les entreprises spécialisées dans la DefenseTech et les technologies à double usage.

Du côté du Shin Bet, un haut responsable technologique identifié uniquement par l’initiale « D » a souligné l’importance stratégique de l’innovation nationale. « À une époque marquée par des avancées technologiques rapides et des menaces croissantes, les capacités de l’industrie israélienne constituent un élément essentiel de la sécurité, de la résilience et de l’indépendance du pays », a-t-il affirmé.

Au-delà de l’aspect sécuritaire, le programme vise également à renforcer les perspectives commerciales des entreprises participantes. Les startups retenues pourront bénéficier d’une visibilité accrue auprès d’investisseurs, de fonds de capital-risque et de partenaires stratégiques, tout en explorant des opportunités sur les marchés civils et de défense, en Israël comme à l’international.

Les candidatures pour cette nouvelle promotion sont désormais ouvertes aux entreprises développant des technologies innovantes présentant un fort potentiel commercial et des applications en matière de sécurité nationale.