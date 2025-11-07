Israël : le téléphone de l’ex-procureure militaire retrouvé sur une plage de Tel Aviv

Un téléphone appartenant à l’ancienne procureure générale de Tsahal, Yifat Tomer-Yerushalmi, a été découvert vendredi matin sur la plage de Hof HaTzuk, au nord de Tel Aviv, selon une source policière. Le dispositif a été remis aux agents dépêchés sur place, qui l’ont aussitôt pris en charge.

Selon la même source, l’appareil a été formellement identifié comme étant celui de l’ex-haute responsable militaire. D’après la chaîne publique Kan, Tomer-Yerushalmi aurait communiqué le code de déverrouillage du téléphone lors de son interrogatoire par la police.

Le député Yitzhak Kreuzer, du parti Otzma Yehudit, a confirmé la découverte sur X écrivant : "L’appareil a été retrouvé, la police est en route vers le procureur général."

Cette découverte intervient quelques heures seulement après la libération conditionnelle de Yifat Tomer-Yerushalmi, placée en résidence surveillée pour dix jours. L’ancienne magistrate militaire a interdiction d’entrer en contact avec toute personne impliquée dans l’affaire dite de Sde Teiman, un dossier qui secoue depuis plusieurs semaines les sphères militaire et judiciaire israéliennes.

Pendant cette période, elle doit se tenir à la disposition des enquêteurs à tout moment et obtenir une autorisation préalable de la police pour tout déplacement, y compris pour consulter ses avocats.

Lors de l’audience de jeudi soir, le tribunal a rejeté la demande des médias souhaitant photographier Tomer-Yerushalmi dans la salle d’audience. "L’identité de la prévenue est déjà connue, a déclaré le juge. J’en comprends l’intérêt médiatique, mais il n’y a aucune raison de diffuser son image dans le contexte actuel."

Yifat Tomer-Yerushalmi, qui a occupé jusqu’à récemment le poste de procureure générale de l’armée israélienne, est soupçonnée d’irrégularités dans la gestion d’un dossier sensible concernant la base de Sde Teiman, dans le Néguev. L’enquête se poursuit alors que les autorités tentent d’établir si des éléments de preuve ont pu être altérés ou dissimulés.