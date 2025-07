Israël : le terminal 1 de l'aéroport Ben Gourion rouvrira dimanche après des mois de fermeture

Articles recommandés -

L'aéroport international Ben Gourion rouvrira son terminal 1 dimanche 3 août, après plusieurs mois de fermeture liée au conflit. Cette réouverture fait suite à "l'augmentation du trafic passagers" et au retour progressif des compagnies aériennes internationales en Israël.

Retour progressif des compagnies

Dans un premier temps, les compagnies israéliennes El Al, Arkia et Israir reprendront leurs opérations depuis ce terminal. La compagnie internationale Wizz Air les rejoindra plus tard dans le mois, suivie d'autres compagnies internationales en septembre.

Conformément aux pratiques antérieures, tous les vols domestiques entre Ben Gourion et Eilat seront également transférés au terminal 1. Le premier décollage est prévu dimanche à 5h15.

Selon l'Autorité aéroportuaire, environ 800 vols transportant près de 140 000 passagers devraient transiter par ce terminal durant le mois d'août. La réouverture s'accompagne du retour des boutiques duty-free, dont certaines ont été agrandies, ainsi que d'un nouveau magasin de jouets, de cafés et restaurants.

Recommandations aux voyageurs

Face à cette reprise d'activité, l'Autorité aéroportuaire appelle les passagers à effectuer leur enregistrement en ligne depuis leur domicile et à s'assurer d'avoir leur carte d'embarquement. Elle recommande d'arriver trois heures avant le départ et de vérifier attentivement le terminal et l'étage de départ.

Les passagers ayant effectué l'enregistrement en ligne et voyageant uniquement avec des bagages à main peuvent se rendre directement à la zone W du terminal 1 ou 3, évitant ainsi les comptoirs d'enregistrement.

L'Autorité rappelle également aux réservistes et forces de sécurité de vérifier qu'aucune arme ou munition ne se trouve dans leurs bagages. Des parkings longue durée avec navettes gratuites vers tous les terminaux restent disponibles.

Cette réouverture marque un pas vers la normalisation du trafic aérien israélien.