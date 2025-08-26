Articles recommandés -

Les forces de sécurité israéliennes ont neutralisé lundi un objet suspect en forme de missile près de Beit Fajjar, dans le Gush Etzion, qui visait la zone industrielle de Migdal Oz.

L'alerte a été donnée suite à des informations reçues par la station de police d'Etzion concernant un objet suspect de forme cylindrique pointé vers la zone industrielle. Les forces de police et militaires ont immédiatement procédé à des fouilles sur le terrain, permettant de localiser l'engin.

Un démineur de la police est intervenu sur les lieux et a procédé à une destruction contrôlée de l'objet par explosion à distance, sans causer de dommages ni faire de victimes.

Selon une source sécuritaire, "il s'agissait d'un incident de harcèlement, un morceau de tuyau en plastique auquel avait été fixée une hélice, sans aucun explosif à l'intérieur". L'objet a néanmoins fait l'objet d'une destruction contrôlée par précaution.

La police a salué "la vigilance et le professionnalisme des agents qui ont permis d'éviter un incident grave susceptible de porter atteinte à la sécurité publique". Sous la supervision de l'expert en explosifs, les recherches se poursuivront pour collecter les débris et examiner la scène.

Le Conseil de Yesha (Conseil des localités juives de Judée, Samarie et Gaza) a réagi vivement à cet incident, établissant un parallèle avec "les cerfs-volants proches de Gaza en 2021". Dans un communiqué, l'organisation dénonce : "Ce missile factice de ce matin rappelle la réalité d'un État terroriste adjacent à Israël. Aujourd'hui, c'est un faux missile visant Migdal Oz, demain ce seront de vrais missiles sur Tel Aviv."

Le Conseil exige du Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il "applique immédiatement la souveraineté israélienne en Judée-Samarie" pour "couper court au rêve d'État terroriste dont nous voyons les germes ce matin".