Israël : les manifestations contre la réforme judiciaire reprendront ce samedi soir à Tel-Aviv

Les dirigeants des protestations contre la réforme judiciaire du gouvernement organisent une marche à Tel-Aviv ce samedi soir, pour la première fois depuis 17 mois.

Cette manifestation intervient après que le ministre de la Justice Yariv Levin a entamé la procédure de destitution de la procureure générale Gali Baharav-Miara, l'accusant d'avoir politisé sa fonction et d'avoir régulièrement contrecarré la volonté du gouvernement. Elle coïncide également avec les pressions de la coalition pour le licenciement du chef du Shin Bet, Ronen Bar.

"Tout comme nous avons arrêté le coup d'État en 2023 et tout comme nous nous sommes engagés dans l'armée et les réserves et avons empêché l'effondrement de l'État en 2024, en 2025, nous empêcherons à nouveau la destruction et mettrons fin au coup d'État et à l'abandon des otages", ont déclaré les leaders de la protestation dans un communiqué.

Les manifestants se rassembleront ce samedi soir à 18h45 sur la place Habima de Tel-Aviv avant de rejoindre la manifestation des familles d'otages à la porte Begin du quartier général de Tsahal. La marche sera menée par des figures de proue des manifestations anti-réforme, notamment Shikma Bressler, la députée Efrat Rayten, Moshe Radman Abutbul et Yaya Fink. Les protestations contre la réforme judiciaire avaient été suspendues suite à l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, de nombreuses organisations militantes prenant alors un rôle de premier plan dans diverses initiatives de la société civile.