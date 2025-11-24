Les officiers de Tsahal limogés dénoncent un "procès expéditif" après l'enquête sur le 7 octobre

Les décisions du chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, de limoger plusieurs officiers supérieurs suite à l'enquête sur les défaillances du 7 octobre continuent de susciter la controverse. Dimanche soir, la chaîne Kan a révélé qu'un des officiers sanctionnés a violemment critiqué Zamir, dénonçant une "procès expéditif".

Dans un entretien avec Kan, l'officier a fustigé la manière dont le chef d'état-major a appliqué les sanctions personnelles : "Le général Zamir ne m'a même pas convoqué pour entendre ma version concernant le rapport du général Sami Turgeman", a-t-il déclaré, faisant référence à l'enquête interne surnommée "l'enquête des enquêtes".

Aharon Haliva, qui dirigeait le renseignement militaire le 7 octobre, a réagi après l'annonce de son départ de Tsahal et les critiques sur son absence à une convocation. "Quand on vous convoque un samedi soir dans l'urgence pour le lendemain matin, j'ai aussi d'autres engagements dans la vie", s'est-il justifié. "J'ai parlé avec le chef d'état-major. Pour une conversation de quatre minutes, c'est suffisant. J'ai fixé un autre rendez-vous avec lui."

Haliva a précisé s'être toujours présenté aux convocations précédentes et compte continuer à le faire, tout en appelant de ses vœux une commission d'enquête nationale : "Tous ceux qui m'ont convoqué, la commission Turgeman, le contrôleur de l'État, je me suis présenté. Tout le monde entendra de ma bouche toutes les enquêtes et explications. Pourvu qu'il y ait une commission d'enquête nationale pour m'auditionner."

Un haut responsable gouvernemental a critiqué les décisions du général Zamir : "Les décisions du chef d'état-major sont étranges et ressemblent à une mise en scène vengeresse contre les généraux Basiuk et Finkelman. Ce n'est pas ainsi qu'on restaurera la confiance du public envers Tsahal."

Il a notamment pointé le cas du général Binder, qui n'a reçu qu'un simple avertissement malgré son rôle : "Binder est un officier remarquable avec des résultats exceptionnels dans l'opération avec Kalbiya. La décision de ne pas le limoger soulève des questions sur le jugement du chef d'état-major."

Des sources proches de la commission Turgeman affirment qu'aucune réforme en profondeur ne sera possible sans sanctions personnelles. Selon elles, cela concerne non seulement les responsables du 7 octobre, mais aussi des figures clés qui ont occupé divers postes auparavant et étaient chargées de préparer l'armée. "Les sanctions personnelles marquent la fin des enquêtes et le début du processus de réforme", soulignent-elles.