Israël : les orthodoxes appellent à une journée de manifestations contre les arrestations de déserteurs

Après la "journée d'arrêt" organisée dimanche par le Forum des familles d'otages, qui a rassemblé des centaines de milliers d'Israéliens, la direction de la communauté orthodoxe a appelé mardi à une journée de manifestations. La raison : l'arrestation d'étudiants de yeshiva refusant le service militaire obligatoire.

Un appel à la mobilisation générale

Le journal HaModia, proche du parti hassidique Agoudat Israël, a annoncé dans son édition matinale : "Toutes les saintes communautés s'uniront jeudi pour une journée de prière, de jeûne et d'arrêt de travail pour annuler le décret de conscription forcée et la persécution religieuse". Le journal encourage ses lecteurs à se rassembler pour des prières collectives massives, chaque communauté dans son centre.

"Le peuple d'Israël fait aujourd'hui face à de durs décrets qui planent sur la communauté des gardiens de la Torah et ses étudiants, menaçant et mettant en danger l'avenir de la nation israélienne fidèle à la Torah", justifie l'appel à la grève.

Une critique virulente en temps de guerre

Les organisateurs n'ignorent pas le contexte de guerre, qui entre dans son 683e jour. "L'État d'Israël, qui s'est trouvé misérable et affligé par le massacre perpétré par les assassins du Hamas le jour de Simhat Torah ; l'État en guerre depuis deux ans avec encore une cinquantaine d'otages dont vingt toujours vivants ; un État en guerre sur sept fronts et plus, a trouvé le temps de persécuter jusqu'à l'acharnement les étudiants de la Torah et de les jeter en prison", dénoncent-ils.

Mobilisation sur plusieurs fronts

La faction de Jérusalem, considérée comme extrémiste, a également annoncé une "journée de colère" suite aux arrestations de déserteurs orthodoxes. Dans leur communiqué officiel : "Sur ordre des rabbins, mardi prochain, les fils de la Torah de tout le pays sortiront près de la prison militaire n°10 à Beit Lid pour une manifestation de colère qui ébranlera le monde entier".

Parallèlement, les forces armées ont lancé l'opération "Recommencer" permettant aux déserteurs et réfractaires de se présenter immédiatement au service sans subir d'abord une peine de prison. Les dates de conscription prévues sont les 2 et 3 septembre.

Face à cette initiative, le journal Yated Ne'eman, organe du parti Degel HaTorah, a publié une directive claire de ne pas répondre à ce qu'il qualifie de "tentative de séduction bon marché et transparente", appelant à maintenir "le mur de fer du judaïsme orthodoxe".