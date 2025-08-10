Israël : les orthodoxes menacent de paralyser l'espace aérien

Articles recommandés -

La communauté orthodoxe israélienne intensifie sa résistance face aux arrestations de jeunes refusant le service militaire. Dimanche, la frange la plus radicale a menacé de perturber l'espace aérien de l'aéroport Ben Gourion, promettant de paralyser le trafic aérien si les arrestations d'étudiants de yeshiva se poursuivent.

Selon leurs déclarations, ils disposent d'un "plan organisé pour perturber complètement l'espace aérien israélien", une escalade significative dans leur confrontation avec les autorités.

Parallèlement, le groupe radical "Giborei Hail" promeut l'emprisonnement volontaire de dizaines de leurs membres qui ne se sont jamais présentés au service militaire. Cette stratégie vise à surcharger le système carcéral pendant des dizaines de jours, dans l'espoir de compliquer la tâche de Tsahal.

Samedi, des manifestations plus modérées ont eu lieu près de la prison 10, où sont détenus plusieurs étudiants de yeshiva. Contrairement aux radicaux, cette frange n'a pas encore intensifié sa résistance.

L'armée israélienne a confirmé à i24NEWS qu'aucune nouveauté n'était à signaler concernant les mesures d'application contre les réfractaires orthodoxes au service militaire.

Ces menaces font suite à une "journée de colère" organisée la semaine dernière, marquée par des manifestations importantes à Bnei Brak et Jérusalem. Les manifestants avaient bloqué des routes, affronté la police et lancé des projectiles. Un policier avait été légèrement blessé par un jet de pierre et trois personnes arrêtées.