Israël maintient sa position sur l'Ukraine malgré son vote à l'ONU

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a réaffirmé qu'Israël considère toujours la Russie comme l'agresseur dans la guerre en Ukraine, malgré un récent vote à l'ONU où Israël s'est rangé aux côtés des États-Unis et de la Russie, contre l'Ukraine. "Nous avons voté avec les Américains et je crois fermement que la Russie est l'agresseur", a déclaré Sa'ar lors d'un entretien accordé à Politico durant sa visite à Bruxelles cette semaine. "Nous n'avons pas changé d'avis, mais nous avons estimé qu'il était juste de donner une chance à l'initiative américaine visant à mettre fin à cette guerre et à la résoudre par des moyens pacifiques."

Concernant l'Iran, le ministre a mis en garde que "l'option militaire" pourrait bien être le seul moyen d'empêcher Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire. Bien qu'Israël préfère une solution diplomatique, les chances de succès ne sont "pas énormes", selon lui. Si l'Iran parvenait à se doter de l'arme nucléaire, cela déclencherait "une course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient avec l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie", a-t-il ajouté. À propos de la Syrie, Sa'ar a noté que "l'Europe est heureuse et nous sommes heureux qu'Assad soit parti". Il a toutefois averti que le nouveau gouvernement syrien maltraite les Alaouites, la communauté religieuse à laquelle appartenait le leader déchu Bachar al-Assad. Le ministre a également annoncé que la vice-présidente de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, se rendrait en Israël en mars prochain.