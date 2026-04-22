Israël maintient un niveau d’alerte élevé malgré la prolongation du cessez-le-feu

Malgré la prolongation du cessez-le-feu, Israël ne relâche pas sa vigilance. Selon des sources sécuritaires, Tsahal maintient un niveau d’alerte élevé et n’a procédé à aucune réduction de ses forces dans les dispositifs liés à l’Iran, une posture qui pourrait se prolonger encore plusieurs semaines.

Au sein de l’appareil de défense, la prudence domine. La trêve en vigueur est perçue comme fragile, dans un contexte où les discours à Washington comme à Téhéran restent marqués par une logique de rapport de force. Cette situation alimente la crainte d’une escalade rapide, susceptible de survenir à tout moment.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, les déclarations publiques se sont faites plus mesurées, se limitant à des formules générales évoquant une « préparation en défense comme en attaque ». L’absence de menaces explicites contre le régime iranien ou ses alliés reflète un changement de ton, interprété comme une volonté de laisser une chance à la voie diplomatique.

Selon plusieurs responsables israéliens, les opérations militaires récentes ont permis d’obtenir des résultats significatifs, parfois au-delà des objectifs initiaux. Dans ce contexte, l’heure serait désormais à un rééquilibrage stratégique : transférer le centre de gravité vers les négociations. Des marges d’action subsistent toutefois, notamment dans les domaines économique, énergétique et gazier.

Mais cette ouverture diplomatique s’accompagne d’une ligne rouge claire. En cas d’échec des discussions, Israël se dit prêt à reprendre les opérations militaires sans délai. Tsahal reste donc pleinement mobilisée, dans une posture d’attente active.

Entre prudence stratégique et espoir de désescalade, l’État hébreu évolue ainsi dans un équilibre précaire, où la paix demeure conditionnelle et la préparation militaire constante.