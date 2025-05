"Israël mène une stratégie cohérente depuis le 7 octobre" soutient Meir Masri

Face aux critiques récurrentes d'isolement diplomatique d'Israël, Meir Masri, maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem, livre une analyse à contre-courant. Loin de voir un Netanyahou "entêté", l'expert défend une stratégie militaire cohérente et justifie les choix israéliens dans un contexte géopolitique complexe.

Une stratégie claire en trois phases

"Je réfute catégoriquement ce postulat", lance d'emblée Masri concernant l'accusation d'entêtement. Selon lui, Israël suit depuis le 7 octobre "une stratégie bien stable et continue" articulée autour de trois phases distinctes : d'abord l'intervention aérienne pour préparer le terrain, puis l'intervention terrestre, et enfin - phase actuelle - "l'occupation véritable de la bande de Gaza." Cette stratégie répond à un objectif unique et non négociable : "défaire le Hamas et étendre le contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza." Une vision qui tranche avec les approches précédentes jugées défaillantes.

Une hiérarchisation controversée des priorités

L'analyse de Masri devient particulièrement saisissante quand il aborde la question des otages. "C'est une question très importante, bien sûr, humainement, mais ça n'est pas un objectif stratégique", affirme-t-il sans détour. Il va plus loin : "Si tous les otages étaient assassinés par le Hamas, cela ne menacerait pas l'existence même d'Israël."

En revanche, "quitter la bande de Gaza alors que le Hamas n'a pas été totalement défait" constituerait selon lui une menace existentielle, remettant en cause "la force de dissuasion d'Israël dans la région."

La rupture avec les erreurs du passé

L'expert voit dans cette guerre une "remise en cause de tout ce qu'il y avait avant." Il critique notamment "l'idée selon laquelle on pouvait se retirer de manière unilatérale de bandes de territoire qui se transformeraient en zone grise", citant les mémoires de Konrad Zaleis qui avait prédit ces dangers. Masri dénonce également les "stratégies ultra-défensives" du passé, comme le système Iron Dome (Dôme de fer) qui permettait "d'intercepter les missiles sans vraiment agir de manière offensive." Une approche jugée insuffisante face aux groupes terroristes et aux États qui les soutiennent.

Trump-Netanyahou : une alliance solide ?

Contrairement aux perceptions répandues, Masri ne voit aucune dégradation dans les relations américano-israéliennes. "Je m'étonne de ceux qui considèrent que les relations seraient en train de se dégrader", déclare-t-il, observant "tout le contraire." Il relativise l'absence de Trump en Israël lors de sa tournée régionale : "Pourquoi devrait-il s'arrêter à Jérusalem ? C'est un contexte américano-arabe, c'est une tradition américaine vieille de au moins 25 ans." Il rappelle que Netanyahou fut "le premier dirigeant étranger reçu à la Maison Blanche" lors de la réélection de Trump.

Une vision assumée de la souveraineté

L'analyse de Masri révèle une conception maximaliste de la sécurité israélienne. Pour lui, Israël "n'a pas véritablement le choix" que de poursuivre cette voie, quitte à assumer seul ses responsabilités face aux critiques internationales croissantes.

Cette intervention éclaire les tensions actuelles sous un angle nouveau : celui d'une Israël convaincue de la justesse de sa stratégie, déterminée à aller au bout de ses objectifs stratégiques, même au prix d'un isolement diplomatique temporaire.