Israël met en garde contre un accord avec l’Iran jugé dangereux pour sa sécurité

De hauts responsables israéliens et plusieurs experts du dossier iranien alertent contre l’accord en cours de négociation entre Washington et Téhéran. Selon eux, le texte actuellement discuté ne répond pas aux principaux objectifs stratégiques fixés par Israël et risque même de renforcer la République islamique.

« Les Iraniens n’acceptent pas cet accord-cadre par hasard », affirment ces responsables. « Les Américains ont accepté leurs principales exigences. »

Au cœur des inquiétudes figure la question de l’uranium enrichi. Selon ces sources, l’exigence initiale visant à retirer les stocks d’uranium du territoire iranien a été abandonnée au profit d’un simple mécanisme de dilution. Une évolution jugée insuffisante pour empêcher Téhéran de conserver une capacité nucléaire potentielle.

Les responsables israéliens dénoncent également l’absence du programme balistique iranien dans les négociations. À leurs yeux, les missiles restent l’un des principaux instruments de dissuasion et de projection de puissance du régime, mais ne font l’objet d’aucune limitation dans le texte en préparation.

Autre sujet de préoccupation : le soutien de l’Iran à ses alliés régionaux. Selon ces experts, l’accord ne prévoit pas l’arrêt de l’aide apportée aux organisations armées soutenues par Téhéran, notamment le Hezbollah. Ils estiment même que certaines dispositions pourraient faciliter le rétablissement des canaux logistiques entre l’Iran et ses partenaires régionaux.

Les critiques portent également sur le calendrier envisagé. Selon ces responsables, la réouverture du détroit d’Ormuz et l’allègement de la pression économique sur l’Iran interviendraient rapidement, tandis que les mesures concernant le programme nucléaire seraient mises en œuvre dans un second temps.

« Toutes les lignes rouges fixées par Israël ne reçoivent pas de réponse immédiate dans cet accord », affirment-ils. Plusieurs responsables estiment en outre que « l’outil de pression militaire américain s’est considérablement affaibli » au cours des négociations.

Dans l’entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou, certains redoutent déjà un accord comparable à celui conclu sous l’administration Obama, considéré à l’époque comme incapable de freiner durablement les ambitions nucléaires iraniennes.

Ils redoutent en outre que l’accord conduise rapidement à une réouverture complète du détroit d’Ormuz et à un allègement de la pression économique sur la République islamique, renforçant ainsi un régime qu’ils considèrent affaibli par les récents événements.

Ces critiques interviennent alors que l’entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déjà exprimé sa crainte de voir émerger un accord comparable à celui conclu sous l’administration Obama, jugé à l’époque insuffisant pour contenir durablement les ambitions nucléaires iraniennes.