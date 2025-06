Israël : Moshé Gafni, député orthodoxe, réclame la fin de la guerre à Gaza

Articles recommandés -

Une voix discordante s'est élevée mercredi au sein de la Knesset. Moshe Gafni, député du parti orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah et président de la commission des Finances, a ouvertement remis en question la poursuite de la guerre à Gaza lors de l'ouverture des travaux parlementaires.

Un questionnement frontal sur la stratégie militaire

"Je ne comprends pas à quoi cela sert. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas alors que des soldats meurent constamment ?", s'est interrogé le parlementaire, faisant référence à la mort de sept soldats israéliens annoncée dans la journée. Cette prise de position tranche avec le consensus habituel au sein de la classe politique israélienne sur la conduite des opérations militaires.

Gafni a exprimé son souhait de voir émerger un leader capable de trancher dans le vif : "Il nous aurait fallu un Trump ici qui dise qu'on ramène tous les otages, qu'on arrête tout ça et qu'on revient à la normale - mais apparemment nous n'avons pas encore eu cette chance."

https://x.com/i/web/status/1937774508036771900 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Reconnaissance envers Trump, questionnement sur Gaza

Le député a également rendu hommage au président américain Donald Trump pour son rôle dans la résolution du conflit avec l'Iran, soulignant la dette de reconnaissance d'Israël envers Washington. "Nous remercions le Saint béni soit-Il pour la fin de la guerre avec l'Iran. Et nous remercions Donald Trump qui a beaucoup fait et nous lui sommes redevables", a-t-il déclaré.

Le soutien des familles d'otages

Cette sortie a trouvé un écho immédiat auprès des familles d'otages, qui ont publié un communiqué de soutien aux propos du parlementaire. "Les familles des otages demandent à soutenir le député Gafni qui dit ce matin la vérité telle qu'elle est, sans fard : la guerre à Gaza s'est épuisée d'elle-même et se déroule sans objectif clair ni plan concret", ont-elles déclaré.

Le collectif des familles a dénoncé ce qu'il qualifie d'"absurdité criante" : une semaine qui s'ouvrait sur un succès militaire israélien retentissant se poursuit par la perte tragique de sept combattants. "Il est temps de faire preuve de courage et de dire clairement : on ramène les otages, on arrête les combats. C'est la solution appropriée, c'est la seule voie vers l'accomplissement d'une victoire israélienne", ont-elles plaidé.

Cette intervention intervient dans un contexte où le gouvernement israélien fait face à une pression croissante, tant de l'opinion publique que de certains secteurs politiques, pour redéfinir les objectifs de la guerre à Gaza et explorer les voies d'un règlement négocié incluant la libération des otages encore détenus.