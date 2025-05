"Israël n'a aucune réflexion à long terme" : Emmanuel Nahshon dénonce l'isolement diplomatique

Emmanuel Nahshon, ancien ambassadeur israélien, a livré mardi une analyse de la politique extérieure d'Israël, pointant du doigt "une série d'erreurs assez graves" qui conduisent le pays à l'isolement international. Interrogé sur i24NEWS, le diplomate à la retraite n'a pas mâché ses mots concernant la gestion de la crise par le gouvernement Netanyahou.

D'un soutien mondial à l'isolement total

"Rendez-vous compte, en un an et demi, alors que le 7 octobre, le monde entier était avec nous, le monde civilisé était avec nous, nous nous retrouvons maintenant totalement isolés", a déploré Nahshon. Cette dégradation spectaculaire de l'image d'Israël s'explique, selon lui, par l'absence de "réflexion stratégique" et de "réflexion à long terme" de la part des dirigeants actuels. L'ancien ambassadeur critique notamment l'opposition israélienne à la levée des sanctions américaines contre la Syrie et la position hostile face aux initiatives diplomatiques régionales. "Au lieu de comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de changer fondamentalement dans notre région et de rejoindre le mouvement, nous nous présentons en fait comme ceux qui empêchent le processus d'avancer", a-t-il analysé.

Gaza : l'erreur stratégique majeure

Nahshon identifie la poursuite de la guerre à Gaza comme l'erreur principale d'Israël. "Au lieu de comprendre que cette guerre de Gaza, il faut à un certain moment l'arrêter pour que nous puissions passer à une phase diplomatique", a-t-il plaidé, soulignant que cette position est partagée par les Américains et tous les pays de la région.

Cette obstination a des conséquences économiques potentiellement dramatiques, l'ancien diplomate évoquant la remise en question par l'Europe des accords avec Israël : "C'est quelque chose de très très grave et qui pourrait créer de grands dommages à l'économie israélienne."

Syrie : prudence mais ouverture nécessaire

Concernant l'éventuelle adhésion de la Syrie aux Accords d'Abraham, Nahshon se montre prudent mais pas fermé. Tout en reconnaissant les légitimes inquiétudes israéliennes, il prône une approche plus ouverte. "Israël ferait certainement le bon choix, en allant de l'avant et en présentant un visage un peu plus ouvert, un peu plus souriant, un peu plus optimiste, et au lieu de dire non en permanence à tout ce qui lui est proposé", a-t-il conseillé.

L'Arabie saoudite privilégie Washington

L'analyse de Nahshon sur la visite de Trump en Arabie saoudite révèle une réalité géopolitique : "Les Saoudiens ont très bien compris que pour isoler Téhéran, mieux vaut s'adresser à Washington plutôt qu'à Jérusalem." Cette préférence s'explique par l'incapacité actuelle d'Israël à "faire partie d'une stratégie un peu plus large concernant la lutte contre l'Iran", notamment en raison du refus de "payer un prix au niveau palestinien".

Nahshon prédit qu'Israël "paiera le prix fort dans les mois et dans les années à venir" si cette politique perdure. Son plaidoyer pour une approche plus pragmatique et moins idéologique tranche avec le discours officiel israélien, illustrant les divisions profondes au sein de l'establishment diplomatique du pays.