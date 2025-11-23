"Israël ne permettra pas au Hezbollah de se reconstruire", assure Benjamin Netanyahou

Quelques heures seulement après l’élimination d’Aïtëm Ali Tabatabaï, numéro deux du Hezbollah et l’un des principaux commandants de la force Radouane, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a livré dimanche soir une déclaration solennelle, marquée par une tonalité résolument ferme.

Benjamin Netanyahou a rappelé que Tabatabaï était considéré comme l’un des stratèges les plus dangereux du mouvement terroriste chiite libanais, ayant « l’intention d’envahir la Galilée et de massacrer des citoyens israéliens ». Il a également souligné que le haut responsable éliminé avait œuvré à « reconstruire et réarmer » le Hezbollah après les frappes qui ont détruit une partie notable de son arsenal de missiles et après l’élimination d’Hassan Nasrallah.

Le Premier ministre a salué « l’action professionnelle, précise et réussie » de Tsahal et des services de sécurité. « Sous ma direction, Israël ne permettra pas au Hezbollah de reconstruire sa force. Nous ne laisserons pas cette organisation redevenir une menace contre l’État d’Israël », a-t-il insisté.

Netanyahou a par ailleurs appelé le gouvernement libanais à « honorer son engagement de désarmer le Hezbollah », estimant qu’il s’agit de la seule voie vers « un Liban meilleur » et vers « un bon voisinage sécurisé entre Israël et le Liban ». En conclusion, il a félicité Donald Trump pour sa décision de déclarer illégale l’Organisation des Frères Musulmans, mouvement « déstabilisateur pour le Proche-Orient et au-delà », rappelant qu’Israël l’a déjà classée organisation terroriste.